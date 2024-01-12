قائد البحرية البريطانية السابق يحذر من الاستهانة بتهديد الحوثيين

شارك الأدميرال لورد ويست، قائد البحرية البريطانية السابق، أفكاره حول الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة على أهداف الحوثيين في اليمن خلال مقابلة مع سكاي نيوز. وفي تعبيره عن وجهة نظره، رأى اللورد ويست أنه من "المناسب" أن تتحرك قوات التحالف ضد التهديد الحوثي، مؤكدا على خطورة الوضع.

سلط اللورد ويست الضوء على صمود جماعة الحوثي ودعمها من إيران، وحذر من الاستهانة بقدراتهم. واعترف بفعالية قوات الحوثيين في القتال داخل اليمن وقدرتها على الصمود في الصراعات السابقة، قائلا: "بالتأكيد لن أقلل من شأنهم".

تأتي تصريحات قائد البحرية السابق في سياق تصاعد التوترات في المنطقة عقب الضربات العسكرية المشتركة ضد الحوثيين.