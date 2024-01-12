عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قافلتا الأزهر والأوقاف بأسوان والمنيا: الحفاظ على المساجد وعمارتها تعظيم لشعائر الله

الأوقاف
الأوقاف

انطلقت قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (أسوان - المنيا)، اليوم الجمعة؛ ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"، جمال المظهر والجوهر في بيوت الله تعالى".

تضم كل قافلة دعوية، 10 علماء، 5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف.

وأكد العلماء، أن الإسلام شدد على الحفاظ على المساجد، وإبراز جمالها ورونقها، فأمرت بنظافتها، وأخذ الزينة عند القدوم إليها؛ رعايةً لمكانتها وقدسيتها، فذلك من تعظيم شعائر الله تعالى في القلوب، حيث يقول الحق سبحانه: "ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ"، ويقول سبحانه: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (اللَّه أَحَقُّ مَنْ تَزَّيَّنَ لَهُ)، وتقول السيدة عائشة (رضي الله عنها): “أمَرَ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ببناء المساجِدِ في الدور- يعني: في القبائل- وأن تُنَظَّف وتُطَيَّب”.

وأضافوا: وقد امتدح الحق سبحانه أهلَ مسجد قباء لحرصهم على الطهارة والنظافة، حيث يقول سبحانه: "لمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ)، ولا أدلَّ على فضيلة نظافة المساجد مِن تفقُّد نبينا (عليه الصلاة والسلام) أحوالَ المرأة التي كانت تكنس مسجده الشريف، وصلاتِه عليها بعد موتها/ وذلك على النحو التالي:

1- الشيخ أحمد أحمد حسن حمدان - مدير الدعوة - عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) - شارع المركز - إدفو أول.
2- الشيخ حسين أحمد عبد العظيم - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - العز بن عبد السلام - المهاجرين - إدفو أول.
3- الشيخ مصطفى عبد الرازق ربيعي سالم - إمام وخطيب - زين العابدين - مدينة إدفو - إدفو أول.
4- الشيخ عبد الرحيم مرزوق محمد إبراهيم - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - عبد الرحيم عقل - مدينة إدفو - إدفو أول.
5- الشيخ عبد القادر محمود حسن قناوي - إمام وخطيب - السلام - السلايمة - إدفو أول.
6- الشيخ أحمد عبد الرازق أحمد سليمان - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - السيدة زينب (رضي الله عنها) - مدينة إدفو - إدفو أول.
7- الشيخ محمد إسماعيل أحمد إسماعيل - إمام وخطيب - الحسين -أبو الشيوخ - إدفو أول.
8- الشيخ أحمد جابر ربيع محمد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - موسى عرجون - العراجين - إدفو أول.
9- الشيخ عبد النبي يوسف سيد سيدين - إمام وخطيب - آل البيت - الشاوشية - إدفو أول.
10- الشيخ زكريا عبد الفتاح محمد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - ناصر - مدينة إدفو - إدفو أول.


ثانياً : مديرية أوقاف المنيا (قرية بني عامر) وبيانها كالتالي:


1- د. حسانين عبد الحكم حسانين - مدير المديرية - سيدي حامد - قرية بني عامر. 
2- الشيخ رضا سيد أحمد أحمد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الغربي - قرية بني عامر.
3- الشيخ ربيع السيد عبد الباقي - إمام وخطيب - الأهالي - كفر عبد الخالق. 
4- الشيخ طه محمد محمد إبراهيم - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - البحري - قرية بني عامر.
5- الشيخ شعبان عبد الحسيب حافظ - إمام وخطيب - الرحمة - كفر عبد الخالق.
6- الشيخ محمد خليفة إبراهيم خليفة - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الشرقي - قرية بني عامر.
7- الشيخ محمد إسماعيل أحمد - إمام وخطيب - عباد الرحمن - كفر عبد الخالق.
8- الشيخ محمود محمد عبد الحكيم محمد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - النور - كفر عبد الخالق.
9- الشيخ أحمد إبراهيم محمد - إمام وخطيب - الحاج محمد حسين - كفر عبد الخالق.

10- الشيخ/ محمد سيف محمد عيسى - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الرحمة عزبة أبو حميدة - قرية بني عامر.

الأوقاف الأزهر الحفاظ على المساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشيقة رئيس مياه شرب أسوان تعترف : أقمنا علاقة بغرفته بالفندق |خاص

مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

حل أزمة المعاش المبكر .. بشرى لمتضرري قانون التأمينات

مضطرون لهذا الإجراء | الكاف يوجه صدمة لـ الزمالك

نبأ غير سار| الاتحاد الإفريقي يعلن أزمة جديدة تواجه الأهلي الفترة المقبلة

صندوق النقد يحسم الجدل| وثيقة تكشف سعر الدولار المتوقع في مصر خلال 2024.. ماذا عن التعويم؟

حريق هائل يلتهم مطعم شهير في التجمع الخامس| فيديو

دعاء أول ليلة من رجب.. ردده يقضى حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

الاتفاق السعودي: الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات

فضل شهر رجب في شريعة الإسلام.. اعرف مكانته عند العرب

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

مفاجأة غير سعيد لتجار الدولار

غلق باب الترشح للإشراف على حج الجمعيات 16 يناير| اعرف الشروط

أفضل صفقة للشباب.. موبايل أوبو Oppo ينافس الفلاجشيب بسعر مناسب جدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. أهالي الشرقية يرحبون بالمطربة شمس الكويتية بحفاوة

توقف عن تناول القهوة فورًا.. في هذه الحالة

مرصع بالكريستالات.. سعر صادم لفستان زينة في السعودية

توب شفاف وبنطال جلد.. ميرنا نور الدين تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور

فيديو

سوسن بدر: لدي 3 أحفاد أكبرهم بالجامعة.. وأبكي عند مشاهدة دوري بفيلم الفرح

بلبسه يومين وأقلعه.. زوجة عصام صاصا تكشف سبب خلعها للحجاب/ فيديوجراف

أمرأة أربكت إسرائيل.. عديلة هاشم محامية تحرج العالم في محكمة العدل

مدرب الزمالك الجديد.. كيروش أم فينجادا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ