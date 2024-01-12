قافلتا الأزهر والأوقاف بأسوان والمنيا: الحفاظ على المساجد وعمارتها تعظيم لشعائر الله

انطلقت قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (أسوان - المنيا)، اليوم الجمعة؛ ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"، جمال المظهر والجوهر في بيوت الله تعالى".

تضم كل قافلة دعوية، 10 علماء، 5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف.

وأكد العلماء، أن الإسلام شدد على الحفاظ على المساجد، وإبراز جمالها ورونقها، فأمرت بنظافتها، وأخذ الزينة عند القدوم إليها؛ رعايةً لمكانتها وقدسيتها، فذلك من تعظيم شعائر الله تعالى في القلوب، حيث يقول الحق سبحانه: "ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ"، ويقول سبحانه: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (اللَّه أَحَقُّ مَنْ تَزَّيَّنَ لَهُ)، وتقول السيدة عائشة (رضي الله عنها): “أمَرَ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ببناء المساجِدِ في الدور- يعني: في القبائل- وأن تُنَظَّف وتُطَيَّب”.

وأضافوا: وقد امتدح الحق سبحانه أهلَ مسجد قباء لحرصهم على الطهارة والنظافة، حيث يقول سبحانه: "لمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ)، ولا أدلَّ على فضيلة نظافة المساجد مِن تفقُّد نبينا (عليه الصلاة والسلام) أحوالَ المرأة التي كانت تكنس مسجده الشريف، وصلاتِه عليها بعد موتها/ وذلك على النحو التالي:

1- الشيخ أحمد أحمد حسن حمدان - مدير الدعوة - عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) - شارع المركز - إدفو أول.

2- الشيخ حسين أحمد عبد العظيم - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - العز بن عبد السلام - المهاجرين - إدفو أول.

3- الشيخ مصطفى عبد الرازق ربيعي سالم - إمام وخطيب - زين العابدين - مدينة إدفو - إدفو أول.

4- الشيخ عبد الرحيم مرزوق محمد إبراهيم - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - عبد الرحيم عقل - مدينة إدفو - إدفو أول.

5- الشيخ عبد القادر محمود حسن قناوي - إمام وخطيب - السلام - السلايمة - إدفو أول.

6- الشيخ أحمد عبد الرازق أحمد سليمان - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - السيدة زينب (رضي الله عنها) - مدينة إدفو - إدفو أول.

7- الشيخ محمد إسماعيل أحمد إسماعيل - إمام وخطيب - الحسين -أبو الشيوخ - إدفو أول.

8- الشيخ أحمد جابر ربيع محمد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - موسى عرجون - العراجين - إدفو أول.

9- الشيخ عبد النبي يوسف سيد سيدين - إمام وخطيب - آل البيت - الشاوشية - إدفو أول.

10- الشيخ زكريا عبد الفتاح محمد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - ناصر - مدينة إدفو - إدفو أول.



ثانياً : مديرية أوقاف المنيا (قرية بني عامر) وبيانها كالتالي:



1- د. حسانين عبد الحكم حسانين - مدير المديرية - سيدي حامد - قرية بني عامر.

2- الشيخ رضا سيد أحمد أحمد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الغربي - قرية بني عامر.

3- الشيخ ربيع السيد عبد الباقي - إمام وخطيب - الأهالي - كفر عبد الخالق.

4- الشيخ طه محمد محمد إبراهيم - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - البحري - قرية بني عامر.

5- الشيخ شعبان عبد الحسيب حافظ - إمام وخطيب - الرحمة - كفر عبد الخالق.

6- الشيخ محمد خليفة إبراهيم خليفة - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الشرقي - قرية بني عامر.

7- الشيخ محمد إسماعيل أحمد - إمام وخطيب - عباد الرحمن - كفر عبد الخالق.

8- الشيخ محمود محمد عبد الحكيم محمد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - النور - كفر عبد الخالق.

9- الشيخ أحمد إبراهيم محمد - إمام وخطيب - الحاج محمد حسين - كفر عبد الخالق.

10- الشيخ/ محمد سيف محمد عيسى - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الرحمة عزبة أبو حميدة - قرية بني عامر.