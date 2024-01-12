قوارب صغيرة تقترب من السفن التجارية باليمن

مخاوف بشأن الأمن البحري

تلقت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تقارير متعددة عن اقتراب قوارب صغيرة من السفن التجارية بالقرب من اليمن، مما يزيد المخاوف بشأن الأمن البحري في المنطقة.

بحسب ما نشرته سكاي نيوز البريطانية، تبع قاربان صغيران سفينة لأكثر من ساعة في منطقة تقع على بعد 80 ميلاً بحريًا جنوب شرق عدن في اليمن.

ذكرت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن النهج المشبوه لم يتضمن عرض الأسلحة. ويأتي هذا الحادث في أعقاب تقرير آخر تلقته وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوضح بالتفصيل إطلاق صاروخ باتجاه سفينة في منطقة مماثلة، دون وقوع إصابات أو أضرار.