مساعد وزير الخارجية السابق : الدعم الأمريكي لإسرائيل يعود لستينيات القرن الماضي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن الدعم الأمريكي لإسرائيل يعود إلى الستينيات من القرن الماضي، مشيرا إلى أن هذا الدعم العسكري البارز والطاغي.

وأضاف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل لا سقف له.

وتابع السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق، أن المفاجأة فى الدعم الآمريكي لإسرائيل عدم الإكتراث بحياة المدنيين، فى دولة تدعي الحريات، لافتا إلى أن الامريكييون لا يوافقون على إدارة بايدن للحرب فى غزة.