مندوب الجامعة العربية : إسرائيل فشلت فى الرد على اتهامات جنوب أفريقيا

قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية لدي الأمم المتحدة، إن هناك محاولات مستميتة من الجانب الإسرائيلي بنفي التهم الدامغة التي شندتها وأوضحتها دولة جنوب إفريقيا.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن تلك التهم التي شندتها دولة جنوب إفريقيا كانت على جوانب بعضها موضوعي وبعضها إجرائي، موضحا أن غرض إسرائيل محاولة إلقاء اللوم على حركة حماس وكأن الممارسات الإسرائيلية أو ما يتم إرتكابه للفلسطينيين فقط منذ أحداث 7 أكتوبر.

وتابع السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية لدي الأمم المتحدة، أن إسرائيل لم تنجح فى الرد على كل الإتهامات التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا، لافتا إلى أنها مازالت متفوقة فى العرض الذي قدمته أمس الخاص بالقضية الفلسطينية.