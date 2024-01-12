إطلاق مشروع مهني 2030 برعاية وزارة العدل

كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل إطلاق مشروع "مهني 2030" في المؤتمر الأول للتدريب المهني.

وأضاف عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن وزارة العمل سوف تطلق صباح الاثنين المقبل مشروع مهني 2030، والذى سوف يكون تحت رعاية رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي، موضحا أنه يأتي فى إطار المؤتمر التدريبي المهني.

وتابع عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن وزير العمل أكد أن هذا المشروع يجسد التعاون بين الوزارة ومنظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لسوق العمل.