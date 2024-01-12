يعاني من مرض نفسي.. مراقب صحي ينهي حياة زوجته بأسيوط

أنهى مراقب صحي، يعاني من مرض نفسي حياة زوجته خنقا بقرية ديروط الشريف بمركز ديروط في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية ديروط الشريف بقيام مراقب صحي بإنهاء حياة زوجته خنقا.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص قيام " محمد . م . ع " مراقب صحي بإنهاء حياة زوجته " رانيا .ع " 33 عاما رائدة ريفية.



وكشفت التحريات الأولية أن المتهم كان يعاني من مرض نفسي ودائم التردد على مستشفى الأمراض النفسية، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.