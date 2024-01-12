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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حملة الانتخابات الرئاسية في تايوان تنتهي بـ غسيل معدة للمواطنين| تفاصيل صادمة

مسحوق غسيل
مسحوق غسيل

واقعة غريبة شهدتها تايوان حيث تناول  ثلاثة أشخاص نوعًا من مسحوق الغسيل في صورة كبسولات، بعدما ظنوا أنها حلويات، وتم نقلهم إلى المستشفى في تايوان.

 

وأفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، بأنه تم توزيع المنظفات هدية مجانية خلال حملة الانتخابات الرئاسية في تايوان، ما دفع البعض إلى تناولها بالخطأ.


وأكدت تقارير إعلامية تايوانية، أن المنظفات التي تناولها الأشخاص كانت ملفوفة في عبوة شفافة وعليها صور مرشح الحزب القومي هو يو-إيه، ومكتوب على الحقيبة عبارة «التصويت لرقم 3»

وأوضحت التقارير أنه تم توزيع نحو 460 ألف كبسولة، وكان من بين الذين تناولوها رجل يبلغ من العمر 80 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 86 عامًا، وخضعوا جميعًا لغسيل معدة في المستشفى.

وقرر المسؤولون عن الحملة الانتخابية في تايوان عدم تكرار تلك التجربة المأساوية، موضحين أنهم لن يوزعوا هذا النوع من المواد مرة أخرى.

وتعهدوا بأنهم سيبينون للناس بعد ذلك أن تلك المواد التي تُوزع ما هي إلا كرات غسيل، وليست حلوى.يُذكر أن واقعة مشابهة حدثت من قبل؛ إذ استخدمت فتاة نوعًا من الغراء على أنه قطرة للعين.

وشاركت الفتاة، التي تدعى ليد، وتبلغ من العمر 23 عامًا، محنتها المروعة على «تيك توك»، حيث حثت الناس على التحقق دائمًا من الملصقات قبل استعمال أي شيء

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