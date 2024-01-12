الجزائر: لا يمكن تجاهل الرابط بين هجمات الحوثيين على السفن وجرائم الاحتلال بغزة

كشفت الجزائر اليوم الجمعة من الهجمات التي شنتها القوات البريطانية والأمريكية فجر اليوم على قوات الحوثيين في اليمن، بسبب هجماتها ضد السفن المارة بالبحر الأحمر.

وأعربت الجزائر عن قلقها البالغ وأسفها جراء القصف الأمريكي البريطاني الذي طال عدة مدن في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أن هذا التصعيد الخطير سيؤدي إلى تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ودول المنطقة من أجل إيجاد حل للصراع في اليمن.

وأضاف البيان أن الجزائر تجدد تأكيدها بأن مسألة الأمن البحري في البحر الأحمر لا يمكن معالجتها بتجاهل الرابط الواضح الذي يراه الجميع بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية وما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من مجازر في قطاع غزة منذ 3 أشهر وما أثاره هذا العدوان الظالم من مشاعر في العالمين العربي والإسلامي بسبب القصف العشوائي للسكان المدنيين الأبرياء.

ودعت الجزائر إلى وقف التدخلات العسكرية لما لها من نتائج كارثية على السلم في العالم ويدفع ثمنها المدنيون العزل، فإنها تناشد جميع الأطراف لوقف هذا التصعيد العسكري الخطير وغير المتناسب والتركيز على معالجة الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة.

وشنت القوات الجوية الأمريكية البريطانية فجر اليوم الجمعة ضربات ضد قوات الحوثي في اليمن، ردا على استهدافهم للسفن المارة في البحر الأحمر، حيث نفذت حتى أمس الخميس 27 هجوما.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إعادة الحوثيين إلى قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.