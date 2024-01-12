جون بولتون: استراتيجية «حلقة النار» الإيرانية تتبلور في الصراع اليمني

أعرب جون بولتون، سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة، عن وجهة نظره بشأن الهجمات الأمريكية والبريطانية الأخيرة على أهداف للحوثيين في اليمن، ووصفها بأنها جزء من استراتيجية "حلقة النار" الإيرانية.

ووفقا لـ"سكاي نيوز" البريطانية، أشار بولتون إلى أن هذه الضربات المشتركة، رغم أنها متأخرة، ولكنها ضرورية؛ لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.

وأشار إلى أن استراتيجية إيران تتضمن دعم مجموعات مختلفة، بما في ذلك الحوثيين وحماس وحزب الله والميليشيات الشيعية؛ لممارسة الضغط على إسرائيل.

وشدد بولتون على أن عدم التدخل المبكر؛ سمح بنمو نفوذ إيران، مما خلق وضعا معقدا بالنسبة للغرب.

وعندما سئل عن وقف التصعيد؛ أكد حاجة الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، إلى إظهار موقف أكثر حزما في الصراع.

ووفقاً لـ"بولتون"، فإن إقناع القادة الإيرانيين بأنهم سيواجهون عواقب وخيمة في أي صراع؛ أمر بالغ الأهمية لخفض التصعيد.