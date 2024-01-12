أستاذ بجامعة الأزهر الفلسطينية: دفاع إسرائيل أمام محكمة العدل «مغالطة قانونية»

قال الدكتور محمد أبو مطر، أستاذ القانون العام بجامعة الأزهر الفلسطينية، إن إسرائيل تحاول تضليل محكمة العدل الدولية، بعد المذكرة التي قدمتها ضدها دولة جنوب إفريقيا، متهمة إياها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

وأضاف محمد أبو مطر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار المذاع”، على القناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن إسرائيل مدانة أمام محكمة العدل الدولية بالعديد من الجرائم، ودفاعها عن نفسها وهي في الأساس محتلة لفلسطين؛ مغالطة قانونية، تدينها أيضا، وذلك بخلاف جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أشار أستاذ القانون بجامعة الأزهر الفلسطينية، إلى أن إسرائيل لا تستطيع التغطية على جرائمها المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، ودفاعها دفاعا إنشائيا.

وأكد الدكتور محمد أبو مطر، أن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل تضم العديد من المحاور، منها تدمير البنية التحتية قتل الفلسطينيين، ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.