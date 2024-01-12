البحر الأحمر.. تنظيف قاع البحر بمرسى مشروع الثروة السمكية

بمشاركة 15 غطاسا

قال اللواء أحمد على مدير مشروع الثروة السمكية بمحافظة البحر الأحمر إنه تم البدء فى تنظيف قاع البحر بالمرسى السياحى بمشروع الثروة السمكية بمساحة ٢٠٠٠ م٢ ، بمشاركة ٢٥ غطاسا منهم ١٠ أجانب و١٥ مصريا.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن إزالة نصف طن مخلفات من الأكياس البلاستيك وغيرها ، والتى كان لها أثر بشكل كبير على الحياة البحرية ونفور الأسماك، كما تؤثر بالسلب على إرسال المراكب بالمرسى .

وأشار إلى أن المخلفات البحرية وخاصة الأكياس البلاستيكية اكبر عدو للحياة البحرية لما تسببه من نفور عدد كبير من الأسماء ونفوق بعضها، و قتل الشعاب المرجانية مما يؤدى إلى إنهاء الحياة البحرية بالمنطقة التى تتواجد بها، لذا يتم عمل حملات للنظافة بشكل مستمر للحفاظ على الحياة البحرية بالمحافظة فهى ثروة المحافظة التى تستقطب السائحين لها .