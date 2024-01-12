رئيس مرسى علم: المدفن الصحي الآمن يضم كافة التجهيزات اللازمة

تفقد اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم ظهر اليوم المدفن الصحي الآمن بمدينة مرسى علم، في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات .

وأضاف خليل أن المدفن الصحى الجديد تم إنشاؤه علي مساحة 5 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح وكافة التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل .

وعلى صعيد آخر تفقد خليل أعمال التطوير التي تتم بميدان الدولفين واستمع إلى شرح من الدكتور اسلام ذكى رئيس مجلس إدارة الشركة القائمة بالتطوير .

كما تابع خليل أعمال المرحلة الأولى من الممشى السياحى و وجه بسرعة الانتهاء منها للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية ، وكان رئيس المدينة عقب اداء فريضة صلاة الجمعة بمسجد الحي الحضري قد التقى بعض الاهالي واستمع إلى ارائهم و طلباتهم و وعد بدراستها و إيجاد الحلول العاجلة لهم .