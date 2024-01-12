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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة: إيقاف حرب غزة يهدئ التوترات في المنطقة.. فيديو

غزة
غزة

علّقت إيمان شويخ، الأكاديمية والباحثة السياسية، على الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن.

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وأضافت "شويخ"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جلسة مجلس الأمن الدولي يجب أن تعقد من أجل بحث وقف إطلاق النار في غزة، لأن هذا هو الأمر الأساسي الذي يهدد المنطقة برمتها.

 

وأكدت أن ما يحدث في غزة والإبادة الجماعية وكل التحركات التي تقوم بها فصائل المقاومة سببها الأساسي الإبادة الجماعية والحرب الشعواء التي تقوم بها إسرائيل للشهر الثالث على التوالي في غزة.

 

وأوضحت أنه يجب النظر إلى سبب المشكلة وإلى سبب الأزمة العالمية التي تهدد التجارة العالمية والممرات، التي تعود على كل الدول بالمزيد من الخسائر لا سيما وأننا في ظل أزمة عالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

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