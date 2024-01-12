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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي بدران: 333 وفاة يوميا بسبب متحورات كورونا حول العالم.. فيديو

كورونا
كورونا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إننا ما زلنا في عصر متحور أوميكرون وهو آخر متحور لفيروس كورونا، ومتحور "جيه إن" هو أحدث متحورات أوميكرون البالغ عددهم 600 متحور.

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وأشار بدران، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن أعراض الإصابة بمتحور "جيه إن" يشبه أعراض الإصابة بنزلات البرد، ولكن هناك فئة معرضة للمضاعفات وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة ومرضى السمنة، منوها بأن هناك 24 إصابة كل دقيقة حول العالم بسبب متحورات كورونا.

 

ولفت إلى أن هناك 333 وفاة كل يوم بسبب متحورات كورونا، لافتا إلى أن مبادرة 100 مليون صحة ساهمت في درأ الأوبئة عن مصر، مضيفا أن فيروس كورونا موجودا طوال العام، ودرجة الإصابة تعتمد على مناعة الشخص وحالته الصحية، حيث تكون شدة المرض متباينة من فرد لآخر.

 

وأوضح أن فيروس كورونا ومتحوراته تعيش على الأسطح 8 أيام، معلقا: “لو طهرنا الأسطح على مستوى العالم 8 أيام وبعدنا عن بعد شهر سنقضي على كورونا.

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