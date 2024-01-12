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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. وزير الصحة يتفقد عدداً من المستشفيات العامة والمركزية بكفر الشيخ

وزير الصحة
وزير الصحة

يزور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، غداً، السبت محافظة كفر الشيخ؛ لتفقد عدد من المستشفيات العامة والمركزية والإنشاءات الجارية وأعمال التطوير بالقطاع الصحي بالمحافظة.

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ويستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وزير الصحة والوفد المرافق له، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد شقوير، وكيل الوزارة، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ويستهل وزير الصحة زيارته بتفقد مستشفى كفر الشيخ العام، ومعهد الكبد والجهاز الهضمي، ومستشفى الأورام الجديد، ومستشفى العبور للتأمين الصحي.

كما يتفقد الوزير مستشفى بيلا المركزي الجديد، ومستشفى الحامول المركزي الجاري إنشاؤه حالياً، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى الرياض المركزي؛ للوقوف على معدلات الإنشاء به.

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين القيادات التنفيذية القطاع الصحي

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