بايدن يعلن نجاح الغارات الجوية في اليمن

وصف الرئيس جو بايدن، الغارات الجوية الأمريكية البريطانية الأخيرة على اليمن، بأنها ناجحة، وهو أول تعليق علني له على العمل العسكري.

وفي حديثه لفترة وجيزة، قبل حدث يتعلق بالسياسة الاقتصادية في “إيمانوس” بولاية بنسلفانيا؛ رد بايدن، على سؤال أحد الصحفيين، حول نجاح الضربات، قائلا: “نعم.. جدا.. لا أعتقد أن هناك أي خسائر في صفوف المدنيين.. وهذا سبب آخر وراء نجاحها”.

ويأتي بيان الرئيس، وسط مخاوف دولية مستمرة بشأن التأثير الإنساني للعمليات العسكرية في المنطقة.

وأعرب بايدن عن ثقته في دقة الضربات الجوية، مشددًا على عدم سقوط ضحايا من المدنيين كعامل حاسم في تعريف العملية بأنها ناجحة.

وأشار الرئيس بايدن إلى نيته تقديم مزيد من التفاصيل والرؤى حول العمل العسكري في اليمن بعد حدث السياسة الاقتصادية.