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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافى: ضغط الدم يتغير يوميا 24 مرة

حسام موافى
حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل ضغط الدم وعلاقة عدم شرب المريض المياه بسب فتق الحجاب الحاجز.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن ضغط الدم يتغير يوميا 24 مرة، لافتا إلى أن هناك حد أعلى وأسفل لارتفاع ضغط الدم، معلقا: نقيس ضغط الدم بجهاز الهولتر .


وتابع أستاذ الحالات الحرجة: «عدم قدرة المريض على شرب المياه قد يكون حالة نفسية، ولا علاقة له بفتق في الحجاب الحاجز.

وعرف حسام موافي فتق الحجاب الحاجز أنه زيادة  الضغط في تجويف البطن، الذي يحتوي على الجزء السفلي من المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والقولون والمستقيم والكبد والمرارة والبنكرياس والطحال والكليتين والمثانة، ودخول جزء من المعدة في الصدر.

فتق الحجاب

ونوه أن خطورة عملية فتق الحجاب الحاجز بسيطة، وذلك بناء على الجراح المتمرس، والتوكل على الله وضبط الحالة النفسية للمريض أهم عناصر يجب توافرها لإجراء العملية.

ارتفاع ضغط الدم الأمعاء الدقيقة البنكرياس الحالة النفسية الحجاب الحاجز الدكتور حسام موافي القولون المعدة والأمعاء

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