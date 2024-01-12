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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قطاع غزة معزول عن العالم بعد انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات.. فيديو

غزة
غزة

وجه وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، إيهاب صبيح، الشكر للقيادة السياسية المصرية على المساندة الدائمة للشعب الفلسطيني ولمساندة القضية الفلسطينية.

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وقال وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، خلال مداخلة ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الاحتلال الإسرائيلي يقوم بهدم كل شيء سواء الحجر أو البشر".

 

وأضاف: "الاحتلال يعمل منذ 7 أكتوبر على تدمير شبكة الاتصالات في فلسطين وليس في غزة فقط.. تم استهداف شبكة الاتصالات الفلسطينية المزود الرئيسي في غزة وتضررت منطقة الوسط والجنوب بانقطاع كامل للإنترنت".

 

وأشار إلى أنه منذ 10 أيام لم تستطيع طواقم العمل الوصول إلى المزود الرئيسي المغذي للشبكة بمنطقة خان يونس، وهناك تنسيقات دائم مع أشقائنا في مصر والعرب والاتحاد الدولي للاتصالات والمؤسسات الدولية بخصوص السماح للطواقم بمعرفة مدى الأضرار التي يمكن إصلاحها، وحتى الآن لا يوجد أي تجاوب.

 

وردف إيهاب صبيح،: "لا نعرف حتى الآن سبب انقطاع الانترنت في غزة، ويعتبر القطاع معزول عن العالم بعد انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات".
 

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