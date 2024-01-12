بايدن يصف الحوثيون بالإرهابيين وسلوكهم بالفاحش

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوات الحوثي اليمنية، يوم الجمعة، بأنها جماعة إرهابية بعد أن شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية، عشرات الضربات الجوية في أنحاء اليمن خلال الليل.

ووفقا لما نشرته “صنداي تايمز”، قال الرئيس بايدن، إن واشنطن سترد على الحوثيين إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بالفاحش.

وتقول لندن وواشنطن، إن ضرباتهما الجوية في اليمن، الذي يسيطر الحوثيون على معظمه، جاءت، ردا على هجمات شنتها الحركة على السفن في البحر الأحمر على مدى أشهر، والتي اعتبرها المقاتلون المدعومون من إيران ردا على الحرب في غزة.