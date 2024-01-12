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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى الشلاتين يستقبل قافلة مجتمعية من جامعة الأزهر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

استقبل الدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور محمد سمير، مدير الرقابة الداخلية والمتابعة، قافلة المشاركة المجتمعية لجامعة الأزهر، بمستشفى الشلاتين المركزي، ومتابعة سير العمل خلال فترة تواجدهم والتأكد من توافر جميع المستلزمات والاحتياجات اللازمة لضمان سير العمل بصورة منتظمة. 

كما تابع الدكتور عمرو عادل عبد العال، والدكتور أبو الحسن أبو الفضل، عضوا إدارة المستشفيات، سير العمل بإلادارة الصحية بمرسى علم، ومستشفى جراحات اليوم الواحد، وأيضا مركز صحة الأسرة بمرسى علم، وذلك للاطمئنان على سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بهذه الأماكن، والوقوف على أي معوقات أو  احتياجات ضرورية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية، وتواجد الفريق الطبي علي رأس العمل ومتابعة التردد علي المستشفيات، كما تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية بكمية كافية.

إدارة المستشفيات الصحة بالبحر الأحمر الإدارة الصحية بمرسى علم الخدمات الطبية مديرية الصحة بالبحر الاحمر مديرية الصحة مدير إدارة المستشفيات

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