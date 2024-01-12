محمد بركات للاعبي المنتخب الأوليمبي: تمسكوا بأحلامكم.. واستثمروا عدالة ميكالي

حرص الكابتن محمد بركات عضو مجلس الجبلاية والمشرف على المنتخب الأوليمبي فى لقاء جمعه قبل تدريبات اليوم مع اللاعبين وفى حضور البرازيلى ميكالى المدير الفني على توجيه رسائل مهمة إلى اللاعبين مشددا على أن حلم الأولمبياد يقترب يوما بعد يوم وطالبهم بالتمسك بأحلامهم المشروعة فى نيل شرف تمثيل منتخب مصر .

وأدى المنتخب الأوليمبي اليوم تدريبه الثاني فى معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية قبل سفره يوم الاثنين المقبل إلى الإمارات للمشاركة فى دورة دبي الدولية الوديةمن 17 الى 27 يناير الجاري بمشاركة منتخبات : مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق.. ويأتي ذلك ضمن استعداداته لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وأكد محمد بركات فى كلامه مع اللاعبين على حرص الجهاز الفني بقيادة ميكالى على ترسيخ مبدأ العدالة المطلقة وفتحه أبواب المنتخب للجميع من أجل اختيار الأفضل والاجدر والاحق بالتواجد فى تشكيل المنتخب بأولمبياد باريس 2024 وطالبهم بضرورة استثمار الاجواء الايجابية التى تحكمها عدالة مجردة يطبقها ميكالى ، وأشار محمد بركات إلى أن المنتخب مقبل على معسكر قوي فى الإمارات وعلي اللاعبين تقديم صورة تليق بالكرة المصرية والحفاظ على الصورة المبهرة التى ظهر عليها المنتخب الأوليمبي فى نهائيات أفريقيا الماضية بالمغرب .

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلا من : ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب حراس ومحمود حرب المدير الإداري وليوناردو مخطط أحمال وجواو بيدرو محلل أداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم ود.صلاح عاشور للعلاج الطبيعي والتأهيل ، ومحمد احمد واحمد شوقي للتدليك ، وعيد سليمان مسئول مهمات .