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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط أمريكي سابق: السفن الأمريكية والبريطانية ستذهب إلى قاع البحر الأحمر

صدى البلد

قال الضابط السابق في الجيش الأمريكي سكوت بينيت، اليوم الجمعة القواعد العسكرية الغربية في سوريا والعراق وقطر ستتعرض لهجمات متزايدة.

وأضاف الضابط السابق في الجيش الأمريكي، في تصريحات لـ"روسيا اليوم"، أن القوة النارية للولايات المتحدة تخيف أحدا.

وتابع بينيت: "سنرى في الواقع هجمات من حزب الله وحماس وسوريا والقوات العراقية غير النظامية، والسفن الأمريكية والبريطانية ستذهب إلى القاع قبالة ساحل قطاع غزة أو البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر أيضًا".

وأوضح الضابط السابق أن "الوضع ليس عام 2003"، في إشارة إلى العدوان الأمريكي البريطاني على العراق، مشيرا إلى أن "العالم تعلم دروسه وأدرك أنه إما أن تقاوم المتنمر القاسي صاحب عادات آكل لحوم البشر والمجنون، أو يلتهمك، كما حدث مع أفغانستان والعراق وليبيا".

وبحسب محلل كبير سابق للسياسات الأمنية في مكتب وزير الدفاع الأمريكي مايكل معلوف، بعد الهجوم على اليمن، يمكن أن يخرج الوضع عن السيطرة، ويمكن أن تتسع الحرب وتغطي 3 أو 4 جبهات على الأقل.

القواعد العسكرية الغربية الشرق الاوسط سكوت بينيت السفن الأمريكية والبريطانية

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