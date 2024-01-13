مصطفى بكري: الأجهزة الرقابية انتهت من تقاريرها بشأن 15 وزارة.. مصر ترد على أكاذيب إسرائيل في محكمة العدل الدولية.. الأرصاد تعلن مفاجأة عن شتاء 2024| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.



أول رد من مصر على أكاذيب الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية

رد الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، على الأكاذيب التي روجها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، مؤكدا أن معبر رفع مفتوح طوال الوقت، لكن إسرائيل تحاصر غزة وتمنع دخول المساعدات.



عواصف رملية وترابية وأمطار بعد ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة عن شتاء 2024

تشهد الأحوال الجوية خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود موجة جديدة من الغد، وسيكون هناك رياح مصاحبة لـ الرمال والأتربة، وسيكون هناك أمطار على الكثير من المناطق.

قطاع غزة معزول عن العالم بعد انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات.. فيديو

وجه وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، إيهاب صبيح، الشكر للقيادة السياسية المصرية على المساندة الدائمة للشعب الفلسطيني ولمساندة القضية الفلسطينية.



مصطفى بكري: الأجهزة الرقابية انتهت من تقاريرها بشأن 15 وزارة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأجهزة الرقابية انتهت من تقديم تقاريرها فيما يخص ما بين 13 إلى 15 وزارة مطروح إجراء تعديل بها، دون انتظار للتغيير.



مندوب الجامعة العربية : إسرائيل فشلت فى الرد على اتهامات جنوب أفريقيا

قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية لدي الأمم المتحدة، إن هناك محاولات مستميتة من الجانب الإسرائيلي بنفي التهم الدامغة التي شندتها وأوضحتها دولة جنوب إفريقيا.



خبير يكشف الفارق بين الاستثمار في العقارات وشهادات الادخار

تحدث شريف الدماطي الخبير العقاري عن الاستثمار في العقارات وشهادات الادخار.

وقال الدماطي خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع على قناه "صدى البلد" تقديم الاعلامي طاهر حمدي ان الاستثمار في العقارات افضل من الاستثمار في شهادات الادخار وذلك بسبب التضخم المعلن والتضخم الموازي.



مصر تنفي المزاعم الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.. فيديو

أفادت فضائية إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، بأن مصر تنفي قطعيا المزاعم الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية.

وأوضحت أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قال إن كل المسئولين الإسرائيليين أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وخاصة الوقود.



حسام موافي: مضاعفات السكر قد تسبب التهاب أطراف الأعصاب وتنميل القدمين

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن تحلل “السكر التراكمي” هو الذي يحدد معدل السكر الطبيعي، وهو 5.5 أو 6.



وسيم السيسي يكشف سبب عدم وجود دلائل أثرية على وجود سيدنا موسى ويوسف في مصر

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات الشهير، إن أخناتون لم يكن أول الموحدين، وأن التوحيد موجود في مصر منذ الأسرة الأولى، مستدركا: يجب تنقيح المناهج المدرسية عن القدماء المصرية.

مجدي بدران: 333 وفاة يوميا بسبب متحورات كورونا حول العالم.. فيديو

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إننا ما زلنا في عصر متحور أوميكرون وهو آخر متحور لفيروس كورونا، ومتحور "جيه إن" هو أحدث متحورات أوميكرون البالغ عددهم 600 متحور.