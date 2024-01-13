الزمالك: نجهز عيادات طبية لأعضاء النادي.. ومستشفى الناس دورها تقديم الخدمة فقط

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أنه حدث لغط عبر السوشيال ميديا بشأن وجود عيادة طبية تابعة لمستشفى الناس داخل القلعة البيضاء.

قال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "حدث خطأ في صياغة البيان الرسمي بخصوص قرارات المجلس وخاصة بند العيادة الطبية، وسيكون دور مستشفى الناس تقديم الخدمة الطبية في إطار بروتوكول تعاون مقابل مزايا يقدمها النادي للمستشفى، وكل هذه الاتفاقات تخضع لرقابة الجهات المعنية".

وأضاف: "مجلس الزمالك بصدد إنشاء عيادات طبية تكون تابعة لأعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء وستكون بعيدة عن مستشفى الناس وليس لها علاقة بها".