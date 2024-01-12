بعد التطورات الأخيرة.. الاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين بتجنب التصعيد

أصدر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، بيانا بشأن الهجمات التي شنتها القوات البريطانية والأمريكية فجر اليوم ضد قوات الحوثي في اليمن.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وطالب الحوثيين بتجنب التصعيد.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوات الحوثي اليمنية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأنها جماعة إرهابية بعد أن شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية، عشرات الضربات الجوية في أنحاء اليمن خلال الليل.

ووفقا لما نشرته “صنداي تايمز”، قال الرئيس بايدن، إن واشنطن سترد على الحوثيين إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بالفاحش.

وشنت القوات الجوية الأمريكية البريطانية فجر اليوم الجمعة ضربات ضد قوات الحوثي في اليمن، ردا على استهدافهم للسفن المارة في البحر الأحمر، حيث نفذت حتى أمس الخميس 27 هجوما.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إعادة الحوثيين إلى قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.