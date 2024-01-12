سليمان جودة: نحتاج إلى شحن الناس بالأحلام الموجودة لدى القيادة السياسية.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي سليمان جودة، أن أحلام القيادة السياسية واضحة وتم العمل عليها لفترتين رئاسيتين وسوف يستكمل ما بقي منها في الفترة الرئاسية الثالثة.

وقال خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الأحلام في حاجة إلى عمل من جانب الحكومة حتي ينتقل الوعي بها من القيادة إلى الشعب.

وأضاف: "نحتاج إلى شحن الناس بالأحلام الموجودة لدي القيادة السياسية، ونحن نتحدث على أبواب فترة رئاسية ثالثة نحتاج إلى شحن الناس بالأحلام الموجودة لدى القيادة، حتى يكون القيادة والشعب على نفس الخط وعلى موجة واحدة للإرسال والاستقبال الواحد، وتستطيع القيادة- وهي تسعى لتحقيق أحلامها- أن تجد المصريين خلفها وهي تحقق أحلامها، لأن القيادة مهما بلغت من قدرات؛ لا تستطيع أن تحقق الأحلام إلا إذا كان الناس كلها أو غالبيتهم على الأقل ظهيرًا لك شعبيًا لأنهم هم الأداة".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.