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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: هناك أشخاص داخل الأهلي جمعوا الملايين بسبب ارتباط اسمهم بالنادي

مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، أن هناك أشخاص داخل الأهلي استفادوا بشكل كبير ماليًا بسبب ارتباط اسمهم بالنادي.

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وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" أنا خدمت النادي الأهلي ولعبت لسنوات وحققت العديد من البطولات وحققت الكثير والكثير مع النادي، وجماهير النادي الأهلي لا تنسى من خدم النادي، وعلاقتي جيدة بالجميع".

وأضاف:" هناك أشخاص داخل الأهلي جمعت ملايين من الأموال بسبب ارتباط اسمهم بالنادي".

وتابع:" أنا مش عاوز حاجه من النادي الأهلي أنا خدمت واعطيت للنادي واتحدث من منطلق حب النادي، ولكن من استفاد باسم النادي عمره ما كان محب للأهلي".

نجم كرة

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