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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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عمرو شومان: المسرح المدرسي فرصة استثنائية لتنمية قيم الأخلاق وتعزيز الثقافة للتلاميذ

الكاتب ومستشار الشؤون
الكاتب ومستشار الشؤون الثقافية عمرو شومان

يعد المسرح المدرسي واحدًا من أفضل وسائل التواصل مع الطلاب، حيث يتيح لهم التعبير عن عوالمهم الشخصية من خلال اللعب والتقليد، مما يشجع على التفاعل والاندماج بين الطلاب، تمامًا كما يحدث مع الممثلين في فريق العمل المسرحي. يتشارك المسرح المدرسي مع العديد من الفنون الأخرى عناصر مشتركة مثل الخيال والدهشة، ويُعتبر أحد الأدوات التعليمية والأخلاقية التي تسهم في تطوير شخصية الطالب على مستوى اجتماعي ونفسي ولغوي وجسدي.

وفي تصريح لصدى البلد يرى عمرو شومان الكاتب ومستشار الشؤون الثقافية أن المسرح المدرسي يتضمن حزمة من القيم التربوية والأخلاقية بالإضافة إلى قيم حرية التعبير عن الرأي وهو مايعزز التوازن بين المفهومين حتى لا تصبح الحرية وسيلة للانتقاص من حقوق الآخرين، حيث يُجسد بعض الشخصيات المسرحية هذه القيم ويثري خيال الطلاب بطريقة إيجابية بناءة لشخصيات الطلاب، كما أنه تشير العديد من الدراسات إلى نقص الوعي بالقيم الأخلاقية لدى طلاب التعليم الأساسي، يُعزى هذا النقص في الوعي إلى تراجع اهتمام المجتمع بمفهوم القدوة ونقص الرعاية الموجهة إلى الأنشطة المدرسية، إضافة إلى الإهمال أو التدليل في المحيط الأسري.

ويشير شومان إلى أن المسرح المدرسي أحد الأدوات والآليات الآمنة والمحببة لتلاميذ وطلاب المدارس الرامية إلى تنمية الأخلاق والحرية والقيم الجمالية بشكل فعّال في بيئة التعليم، حيث يشكل المسرح بوصفه نشاطًا فنيًّا وتعليميًّا مميزًا، يعزز التفاعل الاجتماعي والفهم العميق للقضايا الإنسانية.

من ناحية أخرى تتيح القصص المسرحية القصيرة أن تعزز الفهم المبُسط للشخصيات المسرحية وتجسيدها من خلالهم والتفاعل معها بطريقة تتيح لهم التفكير في قضايا متعدد مثل فهم ثقافة حقوق الإنسان وقبول الآخر وعدم التنمر على الغير والعدالة والصدق والرحمة واحترام القانون وغيرها.

ويؤكد شومان إلى أن المسرح المدرسي يسهم بفعالية كبيرة في تعزيز حرية التعبير والتفكير، كما أنه يمكن للطلاب التعبير عن آرائهم ومشاعرهم بطرق مبدعة وفنية حيث يعتبر المسرح مساحة آمنة لاستكشاف الذات وتطوير مهارات التواصل والتعبير الشخصي، مما يُسهم في تشجيع روح الحرية الفكرية.

وتوجد العديد من النماذج الناجحة للمسرح المدرسي في الدول العربية مثل مصر وتونس والإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن والمغرب. وعلى الرغم من ثراء التجربة لعدد من الدول العربية إلا أنه يظل الاهتمام بالمسرح المدرسي محدود في العديد من الدول العربية نظراً لمحدودية تمويل المسارح المدرسية وهو مايستدعي إعادة النظر من مسؤولي التعليم والثقافة في هذا الجانب الأهم من البناء الإنساني القائم من خلال " أبو الفنون " و دوره المحوري في حماية الأجيال القادمة من المفاهيم المغلوطة وإندثار الأخلاق والتعبير والحرية.

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