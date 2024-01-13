وليد عبد اللطيف: المنتخب الوطني يملك خط هجوم قوي.. وفيتوريا ظلم هذا الثلاثي

أكد وليد عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر يملك خط هجوم قوي ولاعبين مميزين يلعبون في أكبر الأندية الأوروبية.

قال عبد اللطيف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: " خط هجوم مصر أصبح في الوقت الحالي من أهم أسلحة الفراعنة نظرا لوجود محمد صلاح في ليفربول ومصطفى محمد في نانت الفرنسي وعمر مرموش في فرانكفورت الألماني إلى جانب احتراف تريزيجيه في تركيا".

وأضاف: "من وجهة نظري استبعاد محمد عواد ودونجا خطأ من فيتوريا وكان لابد من تواجدهما في القائمة النهائية، واستعجب من عدم وجود حسام أشرف هداف بطولة الدوري في القائمة الأولية من الأساس".

وتابع: "محمد صلاح أصبح خارج التقييم لأنه نجم كبير، وهناك روح رائعة داخل المنتخب الوطني وهذا هو دور القائد ويريد تحقيق اللقب الأفريقي".