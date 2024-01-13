خلصت .. المتحدث الاعلامي يحسم الجدل حول حل ازمة القيد في الانتقالات الشتوية

حسم أحمد سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك الجدل حول انتهاء ازمة القيد لنادي الزمالك .

وكتب سالم من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" السادة جماهير الزمالك قولًا واحدًا فك القيد قبل نهاية يناير بإذن الله".

قال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "حدث خطأ في صياغة البيان الرسمي بخصوص قرارات المجلس وخاصة بند العيادة الطبية، سيكون دور مستشفى الناس تقديم الخدمة الطبية في إطار بروتوكول تعاون مقابل مزايا يقدمها النادي للمستشفى، وكل هذه الاتفاقات تخضع لرقابة الجهات المعنية".

وأضاف: "مجلس الزمالك بصدد إنشاء عيادات طبية تكون تابعة لأعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء وستكون بعيدة عن مستشفى الناس وليس لها علاقة بها".