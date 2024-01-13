افتتاح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان

فتحت مراكز الاقتراع، اليوم السبت، أبوابها في تايوان للتصويت في انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بمراقبة وثيقة ودقيقة وتنافس شديد قد تمنح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، الذي يُقابل بازدراء كبير في بكين لمقاومته للحكم الصيني، أربع سنوات أخرى في السلطة.

ويتولى الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يدعم سياسة تايوانية منفصلة عن جمهورية الصين الشعبية، الرئاسة ويشكل أغلبية برلمانية منذ عام 2016.

جدير بالذكر أن تايوان باتت تملك حكومة منفصلة منذ عام 1949 وتطورت إلى ديمقراطية حديثة نابضة بالحياة. ومن المقرر أن يدلى نحو 5ر19 مليون شخص تايواني لهم حق التصويت، بأصواتهم لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس و113 مشرعا غدا السبت.

ومع ذلك، تعتبر بكين جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها، وهددت بالاستيلاء عليها بالقوة إذا اتخذت أي خطوات رسمية نحو الاستقلال.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، وجهت الصين تهديدات متكررة لتايوان وأمرت الناخبين "بالوقوف مع الجانب الصحيح من التاريخ" واختيار الأحزاب الصديقة للصين، مثل حزب الكومينتانج المعارض، المعروف أيضا باسم حزب القوميين الصينيين.

والخميس، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج إن واشنطن يجب أن "تمتنع عن التدخل في انتخابات منطقة تايوان بأي شكل من الأشكال لتجنب إلحاق ضرر خطر في العلاقات الصينية-الأميركية".

وشددت على أن "الصين تعارض على الدوام أي شكل من أشكال التبادل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان" بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل وفدا إثر الاقتراع هذا الأسبوع.

وأضافت "لا توجد سوى صين واحدة في العالم وتايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين"، بحسب فرانس برس.