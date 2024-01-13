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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن اختفاء 2 من جنود البحرية أثناء عمليات قبالة سواحل الصومال

أرشيفية
أرشيفية

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان السبت، إن 2 من جنود البحرية الأمريكية اختفيا مساء الخميس، أثناء قيامهما بعمليات قبالة سواحل الصومال، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ جارية للعثور على البحارين.

وقالت القيادة المركزية إنها لن توفر معلومات إضافية لأسباب عملياتية، وحتى انتهاء عملية البحث عن الجنديين.

وذكرت أنه احتراماً لعائلات الجنديين، فإنها لن تنشر أي معلومات إضافية بشأنهما حالياً. وقالت إن البحارين كانا ضمن منطقة عمليات الأسطول الخامس، لدعم عدد واسع من المهام.

ولم توضح ما إذا كانت هناك علاقة لهجمات جماعة الحوثي بالحادثة.

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