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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثمان طفل غرق في ترعة أولاد خلف بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان طفل في بداية العقد الأول من العُمر، كان قد لقي حتفه غرقًا بترعة بقرية أولاد خلف دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طفل غرقًا بترعة بقرية أولاد خلف دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء لهو الطفل (احمد ح.ر.م، 4 سنوات، ويقيم بذات الناحية)، أمام مسكنه سقط بترعة صغيرة مجاورة للمنزل؛ ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة غرقًا، وتم إنتشال الجثة وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها.

وأفاد والده المدعو 'حاتم ر.م' 34 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وان سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة.

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