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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قيس سعيد ينهي مهام عدد من الدبلوماسيين

قيس سعيد
قيس سعيد

تضمن العدد الجديد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر مجموعة من الأوامر الرئاسية  تقضي بإنهاء مهام مجموعة من السفراء والقناصل.

ونص القائمة على أسماء كل من  وزير مفوّض محمد الحبيب ساسي قنصل تونس ببنتان و وزير مفوض علي عزديني قنصل تونس بتولوز و وزير مفوّض صالح الشابي قنصل تونس بعنابة ومستشار الشؤون الخارجية محسن السبعي قنصل تونس بمونيخ ووزير مفوّض خارج الرتبة كمال بن حسين قنصل عام لتونس بمدينة نيس.

وتضمنت الأسماء أيضا: وزير مفوّض بصفة سفير فوق العادة سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية بهلسنكي سارة الشعواني و وزير مفوّض بصفة سفير فوق العادة سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية بنيروبي حاتم الأندلسي و وزير مفوّض خارج الرتبة سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية بالرباط محمد بن عياد ووزير مفوّض بصفة سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية بكينشاسا بوزكري الرملي.

وشملت الأسماء أيضا: مستشار المصالح العمومية بصفة سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية بفيانا محمد المزغني ووزير مفوّض بصفة سفير فوق العادة سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية بطوكيو محمد اللومي ووزير مفوّض بصفة سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية بجاكرتا رياض المدريدي و متصرف عام بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببوخارست رجاء الجهيناوي حرم بن علي و وزير مفوّض خارج الرتبة بصفة سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية ببارن طارق بالطيب وكذا وزير مفوّض بصفة سفير فوق العادة سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية بالكويت الهاشمي عجيلي.

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