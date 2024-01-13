رغم دعمها الحوثيين.. تعليق جديد من إيران بشأن الغارات

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلًا عن مصادر إيرانية، بأن طهران لا تريد التدخل المباشر في ظل التطورات الحالية في المنطقة، وذلك بعد الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن.

وقال مصدر إيراني، اليوم السبت، إن طهران تدعم الحوثيين، ولكنها لا تريد حربا شاملة في المنطقة.

ونددت وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة، بشدة بالهجوم الأمريكي البريطاني على الحوثيين في اليمن.

ونقل موقع «نور نيوز» الإخباري الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قوله في بيان الجمعة: "ندين بشدة الهجمات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على عدة مدن في اليمن".

وأضاف: "نعتبر هذا انتهاكا واضحا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وخرقا للقوانين والأنظمة والحقوق الدولية".