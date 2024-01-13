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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الغباشي: الأوضاع بالشرق الأوسط معرضة للانفجار مالم تضبط أمريكا وبريطانيا الموقف

مختار الغباشي
مختار الغباشي

قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية إن هناك تباين في المواقف بين الحكومة الشرعية وما بين الحوثيين وهذا صراع مستحكم داخل الساحة اليمنية بشكل كبير فمن الطبيعي ان تكون الحكومة اليمنية ضد تصرف الحوثيين او ضد إدارة الحوثيين في مسألة استهداف البواخر الملاحية  الذاهبة الى إسرائيل  اوالاتية منها.


وأكد غباشي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري، المذاع على فضائية المصرية، ان الجميع يعلم من يقود حلقة الصراع في المنطقة العربية بشكل أساسي مع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية هي حركات المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة او حزب الله داخل الساحة اللبنانية لو الحوثيين داخل الساحة اليمنية ، او الملشيات الموجودة ف الداخل العراقي او السوري.


و أردف  نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن  الولايات المتحدة الأمريكية تدرك رسالة الحوثيين بإيقاف إطلاق النار داخل قطاع غزة ينهي هذا الأمر وينهي هذه المسألة، وهذا أيضا رأي نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة عندما زاره الموكل الأمريكي وكان يتحدث معه بان لبنان عليها الا تنجر الى هذا الصراع، لاقتا الى ام الامر الآن بالغ التوتر.


وتابع: ما  لم تضبط الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأمر مع انجلترا والدول المساندة لها بايقاف الصراع في اليمن قد تنفجر أوضاع منطقة الشرق الأوسط خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأن  الاطار العام للدول على مستوي العالم بدأ ينكر تماما ما تفعله إسرائيل.

الحكومة الشرعية الساحة اليمنية الحوثيين إسرائيل الولايات المتحدة الامريكية غزة

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