بمناسبة الخط الجديد.. 50% تخفيضا على رحلات مصر للطيران إلى ليبيا

أعلن الناقل الوطني مصر للطيران تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلى مصراتة بليبيا.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكتها في القارة الأفريقية والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية بها، خاصة مع تواجد المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

وصرح المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه نظراً لزيادة الحركة بين البلدين الشقيقين "مصر وليبيا" ووفقا لسياسة العرض والطلب، من المقرر بدء تشغيل الخط الجديد اعتبارًا من 25 يناير الحالي بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم خميس، لتصبح بذلك النقطة الثالثة لمصر للطيران في ليبيا بعد بني غازي ومعتيقية بطرابلس.

وأضاف أن رحلة الشركة تقلع من مطار القاهرة الدولي على رحلة رقم MS827 في تمام الساعة 12:15، على أن تصل إلى مصراتة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت ليبيا.

وأوضح أنه تشجيعًا من مصر للطيران للخط الجديد، طرحت تخفيضا على أول أربع رحلات لهذا الخط، على أن تكون أول رحلة بتخفيض 50%، والرحلات الثلاثة الأخرى بتخفيض 25% في حال شراء التذاكر حتى 20 يناير الجاري.

جدير بالذكر أنه بعد إضافة مصراتة لشبكة خطوط مصر للطيران، ستسير الشركة 15 رحلة أسبوعيًا لليبيا بواقع 7 رحلات جوية إلى بني غازي، و7 رحلات جوية إلى معتيقية، ورحلة واحدة إلى مصراتة.