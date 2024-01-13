دبلوماسي: تصريحات الولايات المتحدة عن التهجير القسري ووقف إطلاق النار متناقضة

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها مشاركة مع إسرائيل في الحرب على غزة هو حماية إسرائيل والمصالح الإسرائيلية، فعندما جاءت مسألة الحوثيين فهم يمنعون السفن المتجهة والقادمة إلى إسرائيل فقط، وليس للمنع الدولي.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري”، المذاع على فضائية المصرية، أنه كان من السهل أن توقف الولايات المتحدة الأمريكية إطلاق النار، وهذا هو مطلب الحوثيين وهو إيقاف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية، فالولايات المتحدة لا تدين هذا رغم كل التصريحات التي أصدرها بلينكن، وهذا الكلام لم يطبق، بل إن الحرب مستمرة، وهنا يظهر التناقض الأمريكي في كل التصريحات، سواء بالنسبة لعدم التهجير القسري أو بالنسبة لتفادي قتل المدنيين.