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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: مركز التلقيح الاصطناعي يعمل على تحسين سلالات جديدة لرؤوس الماشية

صدى البلد

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بزيارته منطقة النوبارية والعامرية لتفقد عدد من المشروعات الزراعية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري والاستدامة ستنمو من خلال قطاعات الاتصالات والزراعة، وغيرها .

مؤتمر صحفي

واضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر تنال شهرة بتنوع في اللحوم، مشيرا إلى أن مركز تلقيح الاصطناعي يعمل على تحسين سلالات جديدة لرؤس الماشية المحسنة.

وأشار مدبولي إلى أنه زار مزرعة الفرولة والبروكلي للتصدير، وأن المزرعة تطبق نظم الري الحديثة، والفدان يستهلك 6 آلاف متر مياه في السنة، على الرغم من أن النظم القديمة كانت تستخدم ١١ ألف متر مياه سنويا للفدان .

كما زار مدبولي مركزا لتصدير الموالح، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول عالميا في تصدير الموالح مؤكدا أن المنتج على مستوى عالٍ.

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