دعاء أول رجب للصائمين.. ردده يفتح لك أبواب الجنة

ورد من دعاء أول رجب، ما روي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول إذا دخول رجب: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبارك لنا في رمضان». [أخرجه أحمد] وهو حديث ضعيف، إلا أنه يُعمل به في فضائل الأعمال.

دعاء أول رجب

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن دعاء دخول رجب مشروع؛ لأن الحديث الوارد فيه وإن كان ضعيفًا إلا أنه يؤخذ به في فضائل الأعمال، ولأن مطلق الدعاء يجوز، فلا يوجد ما يمنع منه.

وقالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من الفرح والتهنئة بمناسبة حلول شهر رجب.

وأضافت الدار عبر الفيسبوك: ان صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ».

وسمي شهر رجب بذلك، لأنه كان يرجب: أي يعظم كما قال الأصمعي، والمفضل، والفراء، وقيل: لأن الملائكة تترجب للتسبيح والتحميد فيه، وفي ذلك حديث مرفوع إلا أنه موضوع "ليس صحيحًا".

وأوضح ابن منظور سبب إضافة رجب إلى قبيلة «مضر»: لأن مضر كانت تزيد في تعظيمه، واحترامه، فنسب إليهم لذلك، وقيل: بل كانت قبيلة "ربيعة" تحرم رمضان، وتحرم مضر رجبًا، فلذلك سماه رجب مضر رجبًا.

دعاء إفطار الصائم في رجب

وورد عن رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقول إذا فطر: “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.”

كما كان يقول النبي عند الإفطار

-اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

– اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت

كانت دار الإفتاء المصرية، قد استطلعت هلال شهر رجب،مع غروب شمس الخميس، حيث أكدت الدار أن الجمعة 12 يناير 2024 هو المتمم لشهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا، وأن اليوم السبت 13 يناير الجاري، هو أول أيام شهر رجب 2024.

فضل شهر رجب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن شهر رَجَب من الأشهر الحُرُم التي ذكرها الله عَزَّ وجَلَّ في مُحكم التنزيل؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36].

وذكرت دار الإفتاء، أن هذه الأشهر الحرم هي: ذو القَعدة، وذو الحِجة، والمُحَرَّم، ورَجَب، كما بينتها السنَّة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ حيث روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ». وهذه الأشهر الحرم هي أشرف الشهور، بالإضافة إلى شهر رمضان، وهو أفضلها مطلقًا.

وأوضحت دار الإفتاء، أن شهر رجب كان من الشهور الْمُعَظَّمة عند العرب؛ فأكثَروا من أسمائه على عادتهم في أنهم إذا هابوا شيئًا أو أحبوه أكثروا من أسمائه، وكثرة الأسماء تدلُّ على شرف المسمَّى، أَو كمالِه في أَمر من الأمور