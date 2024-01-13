لم ينجح في تحقيق أي شيء.. هجوم وانتقادات شديدة لنتنياهو داخل إسرائيل

هاجم الكاتب الإسرائيلي في صحيفة "هآرتس"، نحاميا شترسلر، اليوم السبت، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشدة بسبب سياساته الحالية ووعوده الفارغة.

وقال شترسلر: "لقد حولنا نتنياهو إلى دولة ضعيفة، غير قادرة على إدارة حرب بدون مساعدة أمريكية مستعجلة".

وأضاف: لم ينجح في تحقيق أي شيء مما وعد به: لم ندمر حماس ولم نعد أي أسير، مكانتنا في العالم تتدهور، بما في ذلك لدى الرئيس الأمريكي بايدن الذي يمقته، حتى إن إسرائيل تمثل اليوم في محكمة العدل الدولية".

وفي وقت سابق، قالت “هآرتس” العبرية، في تقرير نشرته، إن حماس تتمسك بموقفها، وجيش الدفاع الإسرائيلي بعيد كل البعد عن تحقيق أهدافه المعلنة.

وانتقدت صحيفة “هآرتس” العبرية، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إذ وصفته عشية 100 يوم من الحرب على قطاع غزة بـ "سيد الإخفاق متعدد المجالات"، مشيرة إلى فشله على أصعد الأمن والدبلوماسية والاقتصاد.

بينما قالت صحيفة “جيروزليم بوست” الإسرائيلية في تقرير بعنوان "نتنياهو انتهى"، أنه على خلفية تصعيد الحرب ضد حماس في غزة، والقضية المستمرة للأسرى لدى حماس، والصراع الحدودي الشمالي المطول مع حزب الله، فإن مقاعد حزب الليكود ستنخفض إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 16 مقعدًا فقط إذا أجريت الانتخابات اليوم.

وبحسب استطلاع أجرته صحيفة “معاريف”، 29% فقط من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 42% قالوا إن الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس هو الأنسب للمنصب.