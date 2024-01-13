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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"سينتهي به المطاف في السجن"..البرغوثي يكشف سبب خوف نتنياهو من إنهاء الحرب؟

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، متهم في 4 قضايا فساد، وهذا سيؤدي على الأغلب إلى سجنه، لهذا يسعى لتصعيد الحرب في الشمال ومناطق أخرى.

وأشار خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى تآكل الموقف الإسرائيلي الداخليـ لأنهم فشلوا في التطهير العرقي واسترداد المحتجزين، فشلوا في بسط سيطرتهم على الأماكن التي دخلوها في غزة فشلًا ذريعًا، وإسرائيل تواجه أزمة كبيرة، لن تستطيع تستمر مع هذه الخسائر البشرية وحرب طويلة جدا، كما أن اقتصادها على وشك الانهيار، وتواجه عزلة دوليةز

وأردف: "المقاومة أرسل نتنياهو لنهايته السياسية ولا يستطيع الهروب من ذلك"، وتوقع البرغوثي حدوث تغيرات كثيرة، لعدة أسباب هي: فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها، صمود المقاومة الباسل، عدم قدرة إسرائيل على احتمال الخسائر البشرية الكبيرة، خطر انهيار الاقتصاد، العزلة الدولية التي تتصاعد،  مردفا: "كل هذه عوامل ستلجم إسرائيل".

وختم قائلًا: "المهم الوصول لوقف إطلاق النارـ فحتى الآن 29 ألف شهيد، بينهم أكثر من 10 آلاف طفل شئ لا يحتمل".

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