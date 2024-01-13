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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أستراليا تفوز على الهند بهدفين دون رد في أمم آسيا

أستراليا
أستراليا

حقق المنتخب الأسترالي لكرة القدم الفوز على نظيره الهندي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد أحمد بن علي المونديالي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا قطر 2023.

سجل هدفي المباراة، جاكسون إيرفين في الدقيقة 50، وجوردان بوس في الدقيقة 73، ليحصد بذلك المنتخب الأسترالي أول 3 نقاط له في البطولة، فيما بقي المنتخب الهندي بلا نقاط.

جاءت المباراة قوية ومثيرة واتسمت في بدايتها بالندية بين المنتخبين اللذين حاول كلاهما الوصول لشباك الآخر، مع أفضلية للمنتخب الأسترالي.

وشهدت انطلاقة المباراة هجمة سريعة للمنتخب الهندي في الدقيقة الثانية، وكاد لاعبه سوريش وانجام أن يفتتح التسجيل خلالها لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

بدوره، سعى المنتخب الأسترالي لمباغتة منافسه والرد بسرعة على هذه المحاولة، وشن العديد من الهجمات بواسطة لاعبيه ميتش ديوك وكونور ميتكالف وكريج جودوين لكن أغلبها اصطدم بالصلابة الدفاعية لمنتخب الهند.

وجاءت أبرز فرصة لمنتخب الهند في الدقيقة 16 بعد تسديدة رأسية للاعب سونيل شيتري بعد انفراده بالحارس لكن كرته افتقدت للدقة والتركيز ومرت بجوار القائم.. وفي الدقيقة 20 سنحت فرصة للمنتخب الأسترالي بعد تسديدة قوية في منطقة الجزاء للاعب كونور ميتكاليف نجح حارس منتخب الهند غوربريت سينغ ساندهو في إبعادها لركنية.

ورغم السيطرة المطلقة للمنتخب الأسترالي بداية من الدقيقة 30 حتى نهاية الشوط إلا أنه لم يتمكن من افتتاح التسجيل رغم إضافة حكم اللقاء لـ 5 دقائق وقتا بديلا ، حيث أهدر لاعبوه العديد من الفرص السانحة للتهديف لينتهي الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل المنتخب الأسترالي ضغطه وسيطرته بحثا عن التقدم وتمكن من التسجيل في الدقيقة 50 بعد هجمة أنهاها جاكسون إيرفين في الشباك بتسديدة قوية لم يتمكن حارس مرمى منتخب الهند من التصدي لها، ليهدي ايرفين التقدم لمنتخبه.

هذا الهدف رفع معنويات المنتخب الأسترالي ومنح الثقة للاعبيه لتسجيل المزيد، حيث تمكن جوردان بوس من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعد تلقيه كرة عرضية من رايلي ماكجري سددها بقوة بالقدم اليسرى لتغالط حارس مرمى منتخب الهند وتعانق الشباك، معلنا عن ثاني أهداف منتخب بلاده.

وواصل المنتخب الأسترالي فرض هيمنته على مجريات اللقاء، ولم يتمكن المنتخب الهندي من إيقاف خطورة منافسه طيلة فترات الشوط الثاني، حيث تركز اللعب في منطقة جزاء المنتخب الهندي لفترات طويلة وتم إهدار العديد من الفرص ورغم إضافة حكم اللقاء لـ6 دقائق وقتا بديل الضائع انتهت المباراة بفوز أستراليا على الهند بهدفين دون رد.

وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة جاكسون إيرفين لاعب المنتخب الأسترالي صاحب الهدف الأول.

وسيواجه المنتخب الأسترالي في الجولة الثانية نظيره السوري يوم 18 يناير الجاري على استاد جاسم بن حمد، فيما يلاقي المنتخب الهندي نظيره الأوزبكي في اليوم نفسه على استاد أحمد بن علي المونديالي.

وتشارك أستراليا في البطولة القارية للمرة الخامسة، وتتطلع لتحقيق لقبها الثاني في هذا الاستحقاق القاري.. فيما تسعى الهند لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مشاركتها الخامسة في البطولة، وتبقى وصافة نسخة 1964 الإنجاز الأبرز للكرة الهندية.

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