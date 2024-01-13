عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح مقر محاميي كوم أمبو.. والنقيب: لن نترك أي منبع للفساد داخل النقابة

صدى البلد

افتتح نقيب المحامين،  عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، مقر نقابة محامين كوم أمبو، بعد عمليات الإحلال والتجديد والفرش والتأثيث، التي تمت بها، بناء على توصيات سيادته، وشهد جلسة حلف يمين قانونية للأعضاء الجدد، أسوة بنقابات سوهاج، وقنا والأقصر، وذلك بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة.

عبر محامو كومو أمبو، عن سعادتهم ورضاهم بالصرح الكبير الذي تم تطويره في عهد عبدالحليم علام، بالشكل اللائق بالسادة المحامين، بعد أن كان متهالكا وغير مؤهل لاستقبال المحامين.


وأشاد أعضاء الجمعية العمومية من محامي كوم أمبو،  بدور نقيب المحامين عبدالحليم علام، وتواصله مع الجهات المعنية بالدولة، ولقائه النائب المستشار حمادة الصاوي، إلى أن تم الإفراج عن الزميل المحامي أسامة إبراهيم.

وفي مستهل كلمته، عبر عن سعادته بزيارة كوم أمبو، وافتتاحه مقر النقابة بعد تطويره بالشكل اللائق بالسادة المحامين.


وقال نقيب المحامين، إنني أتحدث دائما عن قيمة وكرامة المحامي، وأرى أنها تبدأ من داخل البيت، وهي نقابة المحامين؛ فكان من الواجب علينا أن يكون للمحامين مكان يليق بهم، ومن هنا بدأنا في إجراءات إحلال وتجديد هذا المكان ـ مقر نقابة كوم أمبو ـ ليكون لائقًا بالسادة المحامين.


وأكد ، أن المحامين لا تنسى من تفانى في خدمتهم، ومن قدم لهم وعودًا زائفة على مدار 20 عامًا، مؤكدًا أن لديه ثقة في المحامين لاختيار من يستطيع تقديم خدمات حقيقية لهم.

واستكمل: «نحتاج إلى وقفة صادقة من أصحاب المال، وأصحاب المال في نقابة المحامين هم أعضاء الجمعية العمومية، من المحامين المشتغلين، فأنا حافظت على أموال المحامين، واتقيت الله فيهم».


وأكد  عبدالحليم علام، أنه خلال فترته في نقابة المحامين، نجح في تطوير وتجديد غرف واستراحات المحامين بالمحاكم، إلى جانب مقرات النقابات الفرعية بالشكل اللائق بالسادة المحامين، على مستوى الجمهورية.


وأشار  عبدالحليم علام، إلى أنه تم صرف منح استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.


ولفت ، إلى أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023.


وأضاف نقيب المحامين، أنه على مدار عشرين عاماً نسمع عن ميكنة ورقمنة النقابة، ولم نر تطبيقها على أرض الواقع وكان المحامي يعاني أشد المعاناة في الحصول على أبسط خدماته.

وتابع:« مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه».


واستكمل: « من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي الشامل لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل».


واشار  إلى أن أرض مدينة أسوان الجديد من ضمن 8 مدن سكنية، و12 نادي اجتماعي تم سحبهم لعجز النقابة عن سداد المستحقات الخاصة بها، ولكننا نسعى لاسترداد هذه الأصول مرة أخرى، ونجحنا في استعادة أرض المدينة السكنية بأسيوط، والتي تشغل مساحة 18.5 فدان.


وكشف نقيب المحامين، عن أول مستشفى مجاني مقدمة لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، هذه المستشفى مكونة من 11 طابقًا مجهزًا بالكامل، فيه كافة الخدمات العلاجية، وهذا سيكون تبرع بالكامل لنقابة المحامين، وسنقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل خلال الشهر القادم، مؤكدًا أنه سيسعى بأن يكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.


وعن المشاريع في نقابة المحامين، أكد سيادته أنه عندما تقلد منصب النقيب، طلب الملفات الخاصة بمشاريع بالنقابة، ولكنه لم يجد أي مشروع له ملف كامل، فكل الأوراق المتواجدة عبارة عن المستخلصات الأخيرة فقط لا غير، وباقي الأوراق غير موجودة، وهذا من ضمن تركة الفساد الموجودة داخل نقابة المحامين، مؤكدًا أنه لن يترك أي منبع للفساد داخل نقابة المحامين.


وعن قضية محامي مغاغة، أوضح نقيب المحامين، أن العلاقات الجيدة مع المسؤولين، جنينا ثمارها، وتم إسدال الستار على القضية وبراءة الزملاء المحامين، بعد أن كان أكثر المتفائلين يرى أنه سيتم الحكم على المحامين بعشر سنين على أقل تقدير.


ولفت نقيب المحامين، إلى أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100%، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها».


ومن جانبه توجه  حمادة كرورة، نقيب أسوان، بالشكر إلى الأستاذ عبدالحليم علام، على جهوده المستمرة في خدمة المحامين، ودوره البارز في إخلاء سبيل الزميل أسامة إبراهيم، المحامي بكوم أمبو.


وأكد نقيب أسوان، أن الفضل في ظهور نقابة محامي كوم أمبو، بهذا الشكل اللائق بالسادة المحامين، يعود إلى النقيب العام عبدالحليم علام، مؤكدًا أنه رجل المرحلة الحالية وكل المراحل.

وشدد «كرورة»، على أن مسيرة نجاح الأستاذ عبدالحليم علام، سوف تنطلق من نقابة كوم أمبو، مؤكدًا أنه أولى بمقعد نقيب المحامين، من أي مرشح على منصب النقيب.

وتوجه  أسامة إبراهيم، المحامي بكوم أمبو، بالشكر إلى النقيب العام، لتواصله مع الجهات المعنية بالدولة للإفراج عنه، مؤكدًا أن هذا الموقف يدل على حرص نقيب المحامين على سلامة كل أعضاء الجمعية العمومية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 مليار دولار سنوياً|موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر.. وانتعاشة مرتقبة لـ الجنيه

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

فرج عامر يكشف عن عودة لاعب جديد لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

مصر للطيران توقف إصدار تذاكر «السوتو» خلال ساعات| تفاصيل

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

ترشيحاتنا

قلبت الترابيزة|كيف دافعت إسرائيل عن جرائمها بغزة أمام «العدل الدولية».. وهذا موعد صدور الحكم

لماذا أبلغت أمريكا الحوثيين بشن الهجمات قبل التنفيذ؟.. سمير فرج يكشف

الحق الفرصة| شهادة جديدة من بنك ناصر بعائد 20% لمدة 3 سنوات

بحضور أبو العينين | بدء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير .. صور

إيمان زهران: هجوم الكتائب الإلكترونية يهدف للتشويش على دور مصر تجاه فلسطين

تعديلات مرتقبة في الحكومة وهؤلاء أبرز الراحلين| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

طريقة عمل رول اللحم خطوة بخطوة

تحذير عاجل| ارتفاع الكولسترول يتحول إلى مرض مميت في هذه الحالة

فيديو

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

أول رد فعل روسي.. موسكو تتحرك ضد الهجوم الأمريكي على اليمن.. فيديو

النار في كل مكان .. حريق هائل بمطعم شهير بالتجمع الخامس

الأجور معروفة.. أسما إبراهيم ترد على أزمة مرتبات الفنانين خلال حبر سرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ