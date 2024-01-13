عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عواد وأوباما يخضعان لفقرة بدنية إضافية عقب انتهاء التدريبات الجماعية للزمالك

صدى البلد

خاض محمد عواد ويوسف أوباما ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية إضافية عقب انتهاء التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وخضع الثنائي لبعض التدريبات البدنية بدون الكرة بالركض حول الملعب تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، عقب انتهاء المران الجماعي للأبيض.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

ويشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

الاتفاق السعودي التدريبات الجماعية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الوحدة الاماراتي فترة التوقف الدولي فريق الزمالك كرة القدم بنادي الزمالك نادي الوحدة الاماراتي يوسف أوباما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 مليار دولار سنوياً|موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر.. وانتعاشة مرتقبة لـ الجنيه

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

فرج عامر يكشف عن عودة لاعب جديد لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

مصر للطيران توقف إصدار تذاكر «السوتو» خلال ساعات| تفاصيل

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

ترشيحاتنا

قلبت الترابيزة|كيف دافعت إسرائيل عن جرائمها بغزة أمام «العدل الدولية».. وهذا موعد صدور الحكم

لماذا أبلغت أمريكا الحوثيين بشن الهجمات قبل التنفيذ؟.. سمير فرج يكشف

الحق الفرصة| شهادة جديدة من بنك ناصر بعائد 20% لمدة 3 سنوات

بحضور أبو العينين | بدء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير .. صور

إيمان زهران: هجوم الكتائب الإلكترونية يهدف للتشويش على دور مصر تجاه فلسطين

تعديلات مرتقبة في الحكومة وهؤلاء أبرز الراحلين| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

طريقة عمل رول اللحم خطوة بخطوة

تحذير عاجل| ارتفاع الكولسترول يتحول إلى مرض مميت في هذه الحالة

فيديو

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

أول رد فعل روسي.. موسكو تتحرك ضد الهجوم الأمريكي على اليمن.. فيديو

النار في كل مكان .. حريق هائل بمطعم شهير بالتجمع الخامس

الأجور معروفة.. أسما إبراهيم ترد على أزمة مرتبات الفنانين خلال حبر سرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ