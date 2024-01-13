أمم آسيا.. مدرب فلسطين: جاهزون لخوض المنافسات

أكد التونسي مكرم دبوب، مدرب منتخب فلسطين، تطلع فريقه للظهور بشكل قوي في مواجهته أمام إيران غدًا الأحد في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وقال دبوب، في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم السبت: "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الأول أمام إيران. الصعوبات ليست جديدة علينا، وحاولنا تعويض ذلك بالمعسكرات الداخلية والخارجية".

وأضاف "افتقادنا حساسية المباريات أمر مزعج بالنسبة لنا لكننا جاهزون لخوض المنافسات. لدينا لاعبين شاركوا في بطولات سابقة، ويملكون الخبرات اللازمة".



وقال "منتخب إيران من أفضل منتخبات القارة الآسيوية ويملكون إمكانات كبيرة وهم مرشحون للقب بجانب اليابان، وكوريا الجنوبية".

وأوضح "نشكر دولة قطر على دعمها الكبير لفلسطين، فشعبنا يستحق الفرحة ونسعى لتحقيق الأهداف المنشودة"، قبل أن يختم حديثه بالقول "اللهم ارحم شهدائنا وتمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين".