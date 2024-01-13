عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يضع برنامج خاص لتجهيز وسام أبو علي

صدى البلد

اعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن وضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج خاص لتجهيز وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد خلال فترة التوقف الدولي. 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"كولر يضع برنامج خاص لتجهيز وسام أبو علي".

يعمل طبيب النادي الأهلي أحمد جاب الله في الوقت الحالي على التقرير الطبي الخاص باللاعب الفلسطيني وسامأبوعلي والذي سيتم تسليمه للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل تسجيله بشكل رسمي في قائمة المارد الأحمر ببطولة دوريأبطال أفريقيا.


 

الكاف ينتظر تقرير وسام ابو علي

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي وبالتحديد البند الخامس في لائحة تأهيل مشاركة اللاعبين بالبطولات الأفريقية على أنلابد من تسليم النادي تقريرا طبيا مفصلا عن حالة اللاعب وأنه مؤهلا ولائق طبيا للمشاركة في البطولات بشكل طبيعيمما يتعين على طبيب النادي الأهلي البدء في التحرك بالوقت الحالي من أجل إعداد ملف كامل عن اللاعب وأرساله إلىالاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الأيام المقبلة قبل استئناف البطولة على أن يكون مؤهلا للتسجيل رفقة النادي الأهليفي دوري أبطال أفريقيا.
 

وانضم وسام أبوعلي للنادي الأهلي بشكل رسمي أمس بعدما أعلن النادي عبر منصاته عن الصفقة قبل أن ينضملتدريبات الفريق بالتزامن مع استئناف المران من جديد بعد عودة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر من الإجازة.

أحمد جاب الله الكاف ينتظر تقرير وسام ابو علي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد حسن الفلسطينى برنامج خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 مليار دولار سنوياً|موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر.. وانتعاشة مرتقبة لـ الجنيه

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

فرج عامر يكشف عن عودة لاعب جديد لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

مصر للطيران توقف إصدار تذاكر «السوتو» خلال ساعات| تفاصيل

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

ترشيحاتنا

قلبت الترابيزة|كيف دافعت إسرائيل عن جرائمها بغزة أمام «العدل الدولية».. وهذا موعد صدور الحكم

لماذا أبلغت أمريكا الحوثيين بشن الهجمات قبل التنفيذ؟.. سمير فرج يكشف

الحق الفرصة| شهادة جديدة من بنك ناصر بعائد 20% لمدة 3 سنوات

بحضور أبو العينين | بدء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير .. صور

إيمان زهران: هجوم الكتائب الإلكترونية يهدف للتشويش على دور مصر تجاه فلسطين

تعديلات مرتقبة في الحكومة وهؤلاء أبرز الراحلين| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

طريقة عمل رول اللحم خطوة بخطوة

تحذير عاجل| ارتفاع الكولسترول يتحول إلى مرض مميت في هذه الحالة

فيديو

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

أول رد فعل روسي.. موسكو تتحرك ضد الهجوم الأمريكي على اليمن.. فيديو

النار في كل مكان .. حريق هائل بمطعم شهير بالتجمع الخامس

الأجور معروفة.. أسما إبراهيم ترد على أزمة مرتبات الفنانين خلال حبر سرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ