اعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن وضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج خاص لتجهيز وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد خلال فترة التوقف الدولي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"كولر يضع برنامج خاص لتجهيز وسام أبو علي".

يعمل طبيب النادي الأهلي أحمد جاب الله في الوقت الحالي على التقرير الطبي الخاص باللاعب الفلسطيني وسامأبوعلي والذي سيتم تسليمه للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل تسجيله بشكل رسمي في قائمة المارد الأحمر ببطولة دوريأبطال أفريقيا.





الكاف ينتظر تقرير وسام ابو علي

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي وبالتحديد البند الخامس في لائحة تأهيل مشاركة اللاعبين بالبطولات الأفريقية على أنلابد من تسليم النادي تقريرا طبيا مفصلا عن حالة اللاعب وأنه مؤهلا ولائق طبيا للمشاركة في البطولات بشكل طبيعيمما يتعين على طبيب النادي الأهلي البدء في التحرك بالوقت الحالي من أجل إعداد ملف كامل عن اللاعب وأرساله إلىالاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الأيام المقبلة قبل استئناف البطولة على أن يكون مؤهلا للتسجيل رفقة النادي الأهليفي دوري أبطال أفريقيا.



وانضم وسام أبوعلي للنادي الأهلي بشكل رسمي أمس بعدما أعلن النادي عبر منصاته عن الصفقة قبل أن ينضملتدريبات الفريق بالتزامن مع استئناف المران من جديد بعد عودة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر من الإجازة.