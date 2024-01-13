السفير الفلسطيني يتهم المملكة المتحدة بـ”التواطؤ” مع إسرائيل

اتهم حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية بـ "التواطؤ" مع إسرائيل خلال احتجاج في ساحة البرلمان في لندن.

في كلمته أمام الحضور، وصف السفير زملط فلسطين بأنها "أمة من المقاتلين من أجل الحرية" وأعرب عن شعوره بالحسرة ولكن بالمرونة. وتأتي تصريحاته على خلفية الاحتجاجات المستمرة في لندن، حيث يتجمع الأفراد تضامنا مع القضية الفلسطينية.

خلال كلمته، انتهز السفير زملط الفرصة للإشادة بجنوب إفريقيا لرفعها قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة. ويعد هذا الإجراء القانوني جزءا من الجهود الدولية الأوسع لمعالجة وفحص الوضع في المنطقة.

تثير اتهامات حكومة المملكة المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل تساؤلات حول العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والدور الذي تلعبه المملكة المتحدة في صراع الشرق الأوسط. يعكس الاحتجاج وتصريحات السفير زملط المشاعر العاطفية داخل الشتات الفلسطيني وحلفائهم، الذين يسعون إلى لفت الانتباه إلى الظلم ضد فلسطين.