وفي الختام كمان | محمد رمضان يشارك بالأغنية الرسمية لافتتاح أمم أفريقيا

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من ملعب فيليكس بوانيه عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق محمد رمضان علي الصورة قائلًا:"إن شاء الله هتشوفوني اللية ٩ مساءً بتوقيت القاهرة في افتتاح كاس الامم الافريقية بالأغنية الرسمية للبطولة .. بسم الله هفتتحها وهختمها ثقة في الله نجاح".



منتخب مصر الأول لكرة القدم، سيقص شريط مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، أمام منتخبموزمبيق يوم الأحد المقبل، 14 يناير، على ملعب فيليكس بوانيه، في مدينة أبيدجان، ضمن الجولة الأولى في دورالمجموعات ببطولة «كان 2024».



وتنطلق المباراة المنتظر إقامتها على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر،الثامنة بتوقيت السعودية.

مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، عن وقوع منتخب مصر مع منتخبات “غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق” ضمنمنافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تختتم يوم 11 فبراير 2024.